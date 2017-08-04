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Военные из России выиграли конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских игр в Тюмени

Новости Урала
4 августа, 11:17 UTC+3 ТАСС

Расчеты соревновались в скорости рытья и оборудования котлована, восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, прокладывали дорогу по пересеченной местности

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ТАСС, 4 августа. Российская команда стала победителем конкурса "Инженерная формула" Армейских международных игр, финал которого прошел в пятницу в Тюмени. Второе место у белорусских военных, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Состоялся финал международного конкурса "Инженерная формула" в Тюмени. Команда Минобороны РФ заняла первое место, второе у Белоруссии", - сказали в пресс-службе.

Расчеты соревновались в скорости рытья и оборудования котлована длиной 4 м и глубиной 0,8 м, восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, прокладывали дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала. На одном из этапов соревнований военные инженеры продемонстрировали умение маневрировать на плавающих транспортерах с загруженными военными тягачами. Во время этого испытания на глубине более 5 м дежурили водолазы для оказания оперативной помощи в случае нештатной ситуации.

6 августа на территории полигона под Тюменью также состоится финал конкурса "Безопасный маршрут", в котором принимают участие команды четырех стран - Армении, Белоруссии, России и Узбекистана.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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