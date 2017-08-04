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Курганские власти до 1 сентября планируют расселить жителей ветхих и аварийных домов

Новости Урала
4 августа, 15:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ

Речь идет об объектах, признанных непригодными для проживания до 1 января 2012 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. Власти Курганской области до 1 сентября планируют завершить расселение из ветхих и аварийных домов, которые были признаны непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Алексей Кокорин.

"До 1 сентября дома должны быть в полном объеме сданы в эксплуатацию, люди переселены. Мы уже на "финишной прямой", контрольные мероприятия должны проходить даже в выходные дни", - приводит слова Кокорина пресс-служба правительства региона.

По данным властей, задача по завершению строительства домов по программе переселения граждан из аварийного жилья, остается на личном контроле губернатора. Также за ней закреплены ответственные руководители региональных департаментов и муниципальных органов власти.

"В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Она действует с 2013 года, под снос попали 352 многоквартирных дома, в которых проживают более 6 тыс. человек. Этапы программы предыдущих лет реализованы. В ходе заключительного периода необходимо расселить 107 аварийных домов, где проживают 2329 человек, и в настоящее время программа близка к завершению", - добавили в пресс- службе.

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