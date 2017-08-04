В Челябинской области утвердили дорожную карту решения проблемы обманутых дольщиков

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболуСпорт 4 августа, 16:54
Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против РоссииМеждународная панорама 4 августа, 16:43
Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мираВ стране 4 августа, 16:31
СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 годаЭкономика и бизнес 4 августа, 16:25
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7Космос 4 августа, 16:10
Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нетСпорт 4 августа, 16:07
Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛАСпорт 4 августа, 15:59
Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решениемСпорт 4 августа, 15:53
"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуреКультура 4 августа, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли дорожную карту выполнения обязательств перед обманутыми дольщиками, вложившими деньги в строительство многоквартирных жилых домов на территории региона. Предполагается, что документ, подписанный губернатором Борисом Дубровским, позволит защитить права нескольких тысяч семей, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.
"Борисом Дубровским подписана дорожная карта, которая защитит права нескольких тысяч южноуральских семей - участников жилищного строительства, купивших квартиры на этапе возведения домов. Документом предусмотрены меры законодательного, организационного и финансового характера. Указаны сроки выполнения работ и обязательств перед участниками долевого строительства. Это совместные действия областного правительства, руководителей муниципальных образований и застройщиков", - сообщили в пресс-службе.
В дорожную карту включены 29 долгостроев, это незавершенные объекты ООО "Уральская строительная компания", ООО "Аркона", ООО "Гринфлайт", ООО "Град", ООО "Жилищная инвестиционная корпорация", расположенные в Челябинске и Миассе.
По экспертным оценкам, в Челябинской области около 4,5 тыс. обманутых дольщиков. Из них, по данным регионального Минстроя, в федеральном реестре состоят 1 тыс. 185 человек (те, кто собрал необходимый пакет документов).