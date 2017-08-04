В Челябинской области утвердили дорожную карту решения проблемы обманутых дольщиков

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли дорожную карту выполнения обязательств перед обманутыми дольщиками, вложившими деньги в строительство многоквартирных жилых домов на территории региона. Предполагается, что документ, подписанный губернатором Борисом Дубровским, позволит защитить права нескольких тысяч семей, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Борисом Дубровским подписана дорожная карта, которая защитит права нескольких тысяч южноуральских семей - участников жилищного строительства, купивших квартиры на этапе возведения домов. Документом предусмотрены меры законодательного, организационного и финансового характера. Указаны сроки выполнения работ и обязательств перед участниками долевого строительства. Это совместные действия областного правительства, руководителей муниципальных образований и застройщиков", - сообщили в пресс-службе.

В дорожную карту включены 29 долгостроев, это незавершенные объекты ООО "Уральская строительная компания", ООО "Аркона", ООО "Гринфлайт", ООО "Град", ООО "Жилищная инвестиционная корпорация", расположенные в Челябинске и Миассе.

По экспертным оценкам, в Челябинской области около 4,5 тыс. обманутых дольщиков. Из них, по данным регионального Минстроя, в федеральном реестре состоят 1 тыс. 185 человек (те, кто собрал необходимый пакет документов).