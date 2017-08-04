В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире

ТАСС, 4 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Тюмени мужчину, который незаконно зарегистрировал в своей квартире более 300 иностранных граждан. По данному факту возбуждено дело, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

"Управлением по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области выявлен факт нарушения миграционного законодательства, выразившейся в фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан в жилом помещении в Тюмени. Задержан 30-летний мужчина, который в период с ноября 2016 года поставил на учет по месту пребывания свыше 300 иностранных граждан. При этом предоставить жилое помещение для проживания мигрантам он не намеревался", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.