Уральский филармонический оркестр открыл российско-китайский фестиваль культуры в Харбине

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Музыканты Уральского филармонического оркестра (Екатеринбург) и Харбинского симфонического оркестра совместным выступлением на сцене Харбинской филармонии открыли II китайско-российский фестиваль культуры и искусства. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.
Фестиваль проходит в рамках недели российско-китайской культуры, стартовавшей 5 августа в Харбине (Китай).
"Объединенный оркестр исполнил увертюру "Харбин" уральского композитора Ольги Викторовой. За дирижерским пультом интернационального коллектива были представители двух государств - дирижеры Тан Мухай и Андрей Петренко. Под их управлением музыканты исполнили русскую балетную классику и сочинения китайских авторов. Встречу завершила торжественная увертюра Петра Чайковского "1812 год", - сообщили в департаменте.
Кроме того, музыканты из Екатеринбурга дали сольный концерт, где представили фрагменты из опер Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.
В областном департаменте также сообщили, что симфонический хор Свердловской филармонии примет участие в совместном концерте, который дадут 14 хоров из России и Китая, а также исполнит для китайских слушателей русскую "Барыню" и китайское произведение "Харбинское лето".