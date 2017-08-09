Глава свердловского СУ СК вернулся к исполнению обязанностей после временного отстранения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Руководитель свердловского управления СК России Валерий Задорин вернулся к исполнению обязанностей после временного отстранения из-за скандала, связанного с задержкой заработной платы на заводе в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил в среду старший помощник регионального следственного управления Александр Шульга.

"Руководитель управления вновь приступил к исполнению своих должностных обязанностей после проверки", - сказал Шульга.

В начале июля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина была организована служебная проверка в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверочных мероприятий. На время проведения проверки было принято решение об отстранении от должности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.

Дело о невыплате зарплат

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей.

Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку.

21 июля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) заключил под домашний арест до 5 сентября учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Его подозревают в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.

По последним данным, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.