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В ЯНАО начата проверка сообщений о пьянстве полицейского за рулем

Новости Урала
9 августа, 12:42 UTC+3 ТАСС

В размещенном в соцсети ролике сотрудник полиции заявил, что за пьяную езду на автомобиле он не получит даже выговора

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ТАСС, 9 августа. Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) проводят служебную проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором запечатлен их коллега, возможно, находящийся в нетрезвом состоянии за рулем. Об этом в среду сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

"В одной из социальных сетей был размещен видеоролик с участием сотрудника ОМВД России по Пуровскому району. Полицейский запечатлен в момент употребления спиртного напитка за рулем автомобиля. По данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. На период проведения проверки подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей", - уточнили в пресс-службе.

Полицейский, в отношении которого проводится проверка, на камеру заявил, что его никто не накажет за пьяную езду на автомобиле, после чего спорит с автором ролика на 300 тысяч рублей, что не получит даже выговора.

"В ходе предварительной проверки сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. В видеоролике не видно, управлял ли он данным автомобилем, а также когда и в какое время это было", - резюмировали в пресс-службе.

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