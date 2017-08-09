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Ремонт фасадов СИЗО и колонии у футбольной арены в Екатеринбурге завершится осенью 2017 г.

Новости Урала
9 августа, 16:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Внешний вид объектов приведут в соответствие с общей композицией стадиона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт фасадов зданий СИЗО-1, исправительной колонии №2 и аппарата регионального управления ФСИН, которые расположены напротив футбольного стадиона "Центральный" в Екатеринбурге, завершится осенью 2017 года. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник пресс-службы управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

"По моим данным, ремонт фасадов завершится этой осенью, перед началом холодов. Общий объем инвестиций в капремонт облицовки только в этом году составил около 6 млн рублей", - сказал он, напомнив, что внешний вид СИЗО и колонии приведут в соответствие с общей композицией стадиона.

Ранее сообщалось, что к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге обновят находящиеся в непосредственной близости к стадиону объекты пенитенциарной системы. К 2016 году был проведен капремонт кровли зданий СИЗО-1 и аппарата ФСИН, на это было выделено 7,3 млн рублей.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман настаивал на переносе зданий СИЗО и колонии из зоны проведения матчей. По мнению Ройзмана, из-за колонии и СИЗО невозможно разместить дополнительную инфраструктуру: обучающий центр, общежитие, спортивные объекты. Однако ФСИН отказалась от плана переноса СИЗО и колонии из центра Екатеринбурга, сообщив, что в 2016 году начнется их ремонт.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

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