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В Свердловской области резко возросло количество фиктивных браков

Новости Урала
11 августа, 11:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

Чаще всего аннулируются браки между жительницами региона и гражданами Таджикистана, которые хотят получить российский паспорт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Количество фиктивных браков резко возросло в Свердловской области. Чаще всего аннулируются браки между жительницами региона и гражданами Таджикистана, которые хотят получить российский паспорт, сообщила в пятницу заместитель начальник управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

"Особенность этого года - увеличилось число аннулированных записей о заключении брака. Зафиксировано 38 таких случаев за первое полугодие 2017 года. В то время, как этот показатель у нас был раньше - один-два случая за пять лет", - сказала Никонова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Она пояснила, что чаще всего аннулируются браки между гражданами Таджикистана и жительницами Свердловской области. "Мы проанализировали эти факты: аннулируются записи, составленные в отношении граждан СНГ, главным образом из Таджикистана, которые вступают в брак без намерения создать семью, а с целью получения гражданства, вида на жительство. Очень печально, что наши невесты поддерживают такие браки. Затем по заявлению прокурора они (браки - прим. ТАСС) признаются недействительными и подлежат аннулированию", - уточнила Никонова.

По данным управления ЗАГС по Свердловской области, за полгода в регионе заключили брак 12,992 тыс. пары (рост на 1,6%), а развелись 9,655 тыс. пар (рост на 0,8%).

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