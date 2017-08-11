Все пострадавшие при пожаре на скважине в Югре являются гражданами Украины

ТАСС, 11 августа. Все восемь пострадавших при пожаре на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") являются гражданами Украины. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный врач Радужнинской городской больницы Олег Шкилев.

"Все восемь пострадавших являются гражданами Украины (Ивано-Франковская область), это вахтовики", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на Шкилева, что два человека, которые находятся в тяжелом состоянии, отправлены бортом санавиации в специализированный ожоговый центр Сургута. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, их также отправят в течение дня вторым бортом санавиации в Сургут.

В пятницу утром стало известно, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара. Также прокуратура и СУ СК РФ по региону начали проверки в связи с ЧП. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 по местному времени (19:10 мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами доставлены в больницу города Радужного.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.