СК возбудил уголовное дело по факту пожара на скважине в ХМАО

ТАСС, 11 августа. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту пожара на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК РФ по ХМАО - Югре по факту получения телесных повреждений работниками АО "Нижневартовское нефтедобывающее предприятие" возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в управлении.

По версии следствия, 10 августа 2017 года около 21:10 по местному времени (19:10 мск) на одной из кустовых площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") в ходе производства буровых работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.

В результате возникшего пожара восемь работников предприятия получили телесные повреждения различной степени тяжести, три из которых в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в одном из медицинских учреждений Нижневартовского района. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Возгорание скважины

Ранее ТАСС сообщал, что на месте пожара упала буровая вышка, огонь воздействует на расположенные рядом скважины. По данным главного врача Радужнинской городской больницы Олега Шкилева, все восемь пострадавших при пожаре являются гражданами Украины (Ивано-Франковская область).

Два человека, которые находятся в тяжелом состоянии, отправлены бортом санавиации в специализированный ожоговый центр Сургута. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести, их также отправят в течение дня вторым бортом санавиации в Сургут.

Утром в пятницу стало известно, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара. Также прокуратура и СУ СК РФ по региону начали проверки в связи с ЧП. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на скважине произошло при проведении подрядных работ на площадке. Пожар до сих пор не потушен, площадь, по последним данным, составляет 800 кв. м.

Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.