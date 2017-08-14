Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии

ТАСС, 14 августа.Сотрудники полиции Белорецка в Башкирии выдвинулись на поиски 15 туристов, которые в ночь на понедельник ушли в сторону водопада Атыш и не выходят на связь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

"Сегодня около 01:00 по местному времени поступило сообщение в дежурную часть о том, что группа в составе 15 человек на трех автомобилях выдвинулась из города Сатка Челябинской области в сторону водопада Атыш. Они не выходят на связь, местонахождение неизвестно, но они, предварительно, поехали на водопад, более точной информации пока нет. Сотрудники полиции города Белорецка в настоящее время разыскивают пропавших. Водопад находится в 170 км от города Белорецка, тайга, непролазные чащи", - отметили в пресс-службе, добавив, что, возможно, в районе, где находятся туристы, отсутствует мобильная связь.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, среди пропавших - шестилетний ребенок.

По данным ГУ МЧС России по Башкирии, сотовая связь в районе водопада отсутствует. Атыш находится в труднодоступной горной местности, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. С 11 по 13 августа в районе водопада был дождь, из-за чего возможен резкий подъем воды, это могло привести к затруднению пересечения реки вброд.