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Власти Зауралья выделят 1,5 млн руб. на меры безопасности сотрудников скорой помощи

Новости Урала
14 августа, 15:12 UTC+3 ТАСС

Планируется установить дополнительные камеры, кнопки тревожной сигнализации и усилить охрану в больницах

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Власти Курганской области выделят 1,5 млн рублей на усиление безопасности сотрудников скорой помощи из-за участившихся случаев нападения на них. В частности, планируется установить дополнительные камеры, кнопки тревожной сигнализации и усилить охрану в больницах, сообщает в понедельник пресс-служба Департамента здравоохранения региона.

"На потенциально опасные выезды к пациентам вместе с врачами выезжают полицейские. Все машины скорой помощи оснащены тревожными кнопками. В планах - обеспечить сотрудников брелоками с такой же системой экстренного оповещения о ЧП. В этом году в бюджете региона предусмотрено более 1,5 млн рублей в рамках программы "Развитие здравоохранения до 2020 года", на эти средства планируют установить дополнительные камеры видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и усилят охрану в больницах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2015 году во время вызова на одного из медработников хозяин дома натравил собаку. "В прошлом году житель Шадринска с ножом напал на врачей, которые приехали к нему на помощь. Подобная ситуация повторилась и в Кургане. Медперсонал больниц обеспокоен сложившейся ситуацией", - отмечается в сообщении Департамента здравоохранения.

Уже сейчас действует соглашение между СК РФ по Курганской области, УМВД России по Курганской области и Департаментом здравоохранения о сотрудничестве при выявлении и профилактике противодействия медицинской деятельности.

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