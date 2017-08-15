ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга отсудил более 100 тыс. рублей за некачественный ремонт смартфона Apple iPhone 6, что в два раза превышает изначальную стоимость гаджета. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Житель Екатеринбурга обратился в Кировский районный суд с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя. Суд удовлетворил требования истца частично, с ответчика было взыскано 102,534 тыс. рублей, в том числе 59,126 тыс. рублей - убытки, 2 тыс. рублей - компенсация морального вреда, 29,563 тыс. рублей - штраф, 9,572 тыс. рублей - судебные расходы, 2,273 тыс. рублей - госпошлина. Такое же решение принял суд апелляционной инстанции", - отметили в суде.

В декабре 2015 года житель Екатеринбурга купил жене смартфон почти за 47 тыс. рублей, не считая 12,13 тыс. рублей, которые он уплатил за проценты по кредиту. Через несколько месяцев у устройства разбился экран.

"За ремонт взяли 5,3 тыс. рублей, однако у телефона перестала работать функция "сканер отпечатка пальца", поэтому его снова отнесли в сервис. После манипуляций телефон и вовсе перестал включаться", - пояснили в суде. Владельцы провели независимую экспертизу, согласно которой причиной поломки смартфона стала неисправность системной платы, возникшая в результате некачественного ремонта. "На претензию покупателя с просьбой возместить стоимость смартфона и убытки в магазине не отреагировали", - отметили в пресс-службе.