Экс-глава администрации района Екатеринбурга получил три года колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего главу администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко к трем годам колонии за взятку, сообщили в четверг ТАСС в инстанции.

"Суд приговорил Александра Бреденко к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе сроком на три года", - сказали в суде.

По версии следствия, 21 февраля Бреденко получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей. Деньги бизнесмен передал за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство. После получения взятки Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

По данным областной прокуратуры, бизнесмен, давший Бреденко взятку, освобожден от ответственности, поскольку сам сообщил о ней в правоохранительные органы и помогал при раскрытии преступления.