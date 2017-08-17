В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Изготовленный на Урале памятник основателю белорусского ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину, родившемуся в Свердловской области, открыли в Минске. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, принимающий участие в церемонии открытия памятника.

"Памятник - это подарок от Свердловской области столице Белоруссии в честь приближающегося 950-летия. Он установлен на аллее возле Белорусской государственной филармонии на бульваре имени Владимира Мулявина. На постаменте размещена памятная табличка: "Великому песняру Беларуси, уральцу Владимиру Мулявину от жителей Свердловской области", - отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В департаменте добавили, что памятник музыканту был изготовлен свердловской литейной мастерской "Дубровин" и белорусским скульптором Александром Кострюковым. Он представляет собой отлитую в бронзе портретную скульптурную композицию артиста высотой 2 метра.

"Во многом благодаря его (Мулявину) стремлениям, энергии и энтузиазму, ансамбль "Песняры" сделал музыкальное искусство Белоруссии известным во всем мире. Сегодня творческий коллектив по праву является одним из символов культурного единства России и Белоруссии", - отметил Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики губернатора области.

Осенью 2014 года четырехметровую скульптуру артиста в сценическом костюме и с электрогитарой в руках установили в Екатеринбурге. Автором проекта стал скульптор Сергей Логвин. В микрорайоне Уралмаш на доме, в котором прошло детство Мулявина, установлена мемориальная доска, а перед Театром эстрады заложена звезда в честь артиста и вокально-инструментального ансамбля "Песняры".

Об артисте

Народный артист СССР Владимир Мулявин родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1941 году. Учился в Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайковского, из которого он был исключен за увлечение джазом.

Во время службы в армии Мулявин попал в Белоруссию и решил там остаться. Работал в Белорусской государственной филармонии, а в 1968 году он основал вокально-инструментальный ансамбль "Песняры". В 2001 году он был награжден высшей наградой Белоруссии - орденом Франциска Скорины.

Разбился в автокатастрофе под Минском в мае 2002 года, скончался в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве в январе 2003 года. Мулявин похоронен на Восточном кладбище Минска.