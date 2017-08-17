Дети в селах Зауралья дистанционно получают дополнительное образование

ТАСС, 17 августа. Дети, проживающие в селах Курганской области, получают дополнительное образование дистанционно и в очно-заочной форме. Это позволяет вовлечь большее количество детей в такой вид образовательной деятельности, сообщила в четверг ТАСС заместитель начальника отдела департамента образования и науки Курганской области Наталья Шемякина.

По данным властей, к 2020 году дополнительным образованием в регионе планируется охватить не менее 70% детей. На данный момент этот показатель составляет 65%.

"Для увеличения количества вовлеченных в такой вид образования детей существуют очно-заочная и дистанционная формы обучения. Это делается для того, чтобы охватить те населенные пункты, где нет организаций допобразования и даже школ. Детей привозят несколько раз в год в организацию, там идет интенсивное обучение в течение дня, дают задания, дети их выполняют, а затем через интернет отправляют педагогу, и так до следующей очной сессии", - сказала Шемякина.

На сегодняшний день в Курганской области функционируют 114 организаций дополнительного образования по трем направлениям: физическая культура - детско-юношеские спортивные школы; культура - музыкальные школы и школы искусств; и образование - многопрофильные учреждения. "В целях увеличения охвата и использования материальной базы учреждений школы, детские сады и профессиональные организации также получают лицензии на дополнительное образование", - уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что проблемы привлечения детей в организации дополнительного образования в регионе нет. "Некоторые организации набирают больше воспитанников, чем необходимо, организуют конкурсные отборы. Среди востребованных направлений - робототехника, легоконструирование и другие технические компетенции. Кроме того, очень востребована школа раннего развития, где 5-6-летних детей готовят к школе, учат чтению, письму, математике, английскому языку", - пояснила Шемякина.

Дополнительное образование - это отдельный вид образования, не предполагающий повышения уровня общего образования. По итогам обучения в такой организации воспитанник может получить только сертификат организации.