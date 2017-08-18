Более полутора тысяч танкистов провели на Урале учения по методике полководца Суворова

ТАСС, 18 августа. Более 1,5 тыс. человек и более 300 единиц техники были задействованы в ходе двусторонних тактических учениях на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Редкую методику сквозных атак применили танкисты в ходе двустороннего тактического учения на полигоне Чебаркуль. Наступающие танки при поддержке мотострелков вклинивались в боевые порядки обороняющихся, в полном контакте буквально протискиваясь через них, отрабатывая ближний бой и прорыв линии обороны. После прорыва атакующие подразделения поворачивались кругом и переходили к обороне, обороняющиеся переходили к наступлению, что позволило отработать несколько видов боя", - сказал он.

"В практических действиях приняли участие две батальонные тактические группы 90-й танковой дивизии, усиленные подразделениями мотострелков, ракетных войск и артиллерии, саперов и радиоэлектронной борьбы - всего более 1,5 тыс. человек и более 300 единиц техники", - уточнил Рощупкин.

В ходе учений военные получили опыт "нестандартных, неожиданных для противника форм и способов применения подразделений, немедленного реагирования на изменение обстановки".

"Сквозные атаки позволили привить личному составу навыки оценки расстояния до целей, умение быстро и организованно наступать, использовать преимущества ближнего боя, а также оперативно восстанавливать целостность боевых порядков. Методика обучения войск действиям в атаке и при ее отражении была разработана великим русским полководцем Александром Суворовым в XVIII веке. Обучаемые делились на две стороны, выстраиваемые в боевые порядки друг против друга. Подразделения поочередно атаковали и оборонялись, проходя через рубежи противостоящей стороны", - отметил помощник командующего войсками ЦВО.