Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более полутора тысяч танкистов провели на Урале учения по методике полководца Суворова

Новости Урала
18 августа, 14:52 UTC+3 ТАСС

В практических действиях приняли участие две батальонные тактические группы 90-й танковой дивизии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Более 1,5 тыс. человек и более 300 единиц техники были задействованы в ходе двусторонних тактических учениях на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Редкую методику сквозных атак применили танкисты в ходе двустороннего тактического учения на полигоне Чебаркуль. Наступающие танки при поддержке мотострелков вклинивались в боевые порядки обороняющихся, в полном контакте буквально протискиваясь через них, отрабатывая ближний бой и прорыв линии обороны. После прорыва атакующие подразделения поворачивались кругом и переходили к обороне, обороняющиеся переходили к наступлению, что позволило отработать несколько видов боя", - сказал он.

"В практических действиях приняли участие две батальонные тактические группы 90-й танковой дивизии, усиленные подразделениями мотострелков, ракетных войск и артиллерии, саперов и радиоэлектронной борьбы - всего более 1,5 тыс. человек и более 300 единиц техники", - уточнил Рощупкин.

В ходе учений военные получили опыт "нестандартных, неожиданных для противника форм и способов применения подразделений, немедленного реагирования на изменение обстановки".

"Сквозные атаки позволили привить личному составу навыки оценки расстояния до целей, умение быстро и организованно наступать, использовать преимущества ближнего боя, а также оперативно восстанавливать целостность боевых порядков. Методика обучения войск действиям в атаке и при ее отражении была разработана великим русским полководцем Александром Суворовым в XVIII веке. Обучаемые делились на две стороны, выстраиваемые в боевые порядки друг против друга. Подразделения поочередно атаковали и оборонялись, проходя через рубежи противостоящей стороны", - отметил помощник командующего войсками ЦВО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
6
В Минске открыли изготовленный на Урале памятник основателю ансамбля "Песняры"
4
Возбуждено дело после взрыва газа на предприятии в Тобольске
Экскаватор ЭКГ-35
6
"Уралмашзавод" изготовил самый крупный в России экскаватор
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию
3
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
4
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
7
В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама