Археологи обнаружили на Урале наконечники стрел и кинжалы, которым более 6 тыс. лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили на Горбуновском торфянике в Свердловской области костяные наконечники и кинжалы, которым больше 6 тыс. лет. Также среди находок - каменное навершие эпохи позднего мезолита - символическую вещь для древних людей, сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"За месяц раскопок археологи нашли множество артефактов: костяные наконечники стрел, кинжалы и другие предметы из кости, бытовые предметы, каменные отщепы, пластины, шлифованные рубящие орудия, кухонную утварь, изделия, которым 6-11 тыс. лет. Артефакты были найдены на Горбуновском торфянике под Нижним Тагилом. Среди уникальных предметов - навершие, которому около 8 тыс. лет назад, эта находка может изменить представления о времени появления и развития культуры на Урале", - говорится в сообщении.

Доцент кафедры археологии и этнологии исторического факультета УрФУ Любовь Косинская отметила, что навершие было найдено в позднем мезолитическом слое. "Это очень редкое изделие - плоская дисковидная галька с пробитым в центре отверстием и с выгравированным с двух сторон узором, на Урале таких галек найдено штук пять. Это символическая вещь из области духовной культуры. Подобные предметы, еще и с узорами, были очень редкими, и считается, что это статусные вещи", - сказала она.

В пресс-службе добавили, что в экспедиции на стоянке "Береговая-2" участвовали сотрудники Института археологии РАН, Свердловского областного краеведческого музея и УрФУ. "Найденные артефакты перейдут в Свердловский областной краеведческий музей, где будут представлены на выставке. До того, как они попадут на экспозицию, находки изучат исследователи - по условиям гранта на это есть три года - и восстановят реставраторы", - уточнили там.

По словам ученых, исследования будут проводиться в музее и в лабораториях нескольких институтов. "Фауну изучат в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН, особенности почв - в Институте географии РАН, радиоуглеродный анализ проведет московская лаборатория, а радиоуглеродный и дендрохронологический анализ дерева - сотрудники Германского археологического института. Каменные артефакты изучат в УрФУ", - пояснили в вузе.