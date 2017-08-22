Прокуратура нашла нарушения при переселении из аварийного жилья в Курганской области

Определился первый призер конкурса "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока"Новости агентства 22 августа, 14:07
Величкин: новый сезон КХЛ будет для магнитогорского "Металлурга" интересным и непростымСпорт 22 августа, 14:06
Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификацииСпорт 22 августа, 14:02
Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером годаКультура 22 августа, 13:54
Эксперт: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травамиНовости партнеров 22 августа, 13:50
Гонщик "Формулы-1" Райкконен продлил контракт с "Феррари"Спорт 22 августа, 13:49
Газон на "Волгоград-Арене" будет засеян в первой половине сентябряСпорт 22 августа, 13:45
Сбербанк выделил кредит в 855 млн руб. на реставрацию Дома Наркомфина в МосквеОбщество 22 августа, 13:42
Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушенПроисшествия 22 августа, 13:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Прокуратура Курганской области выявила нарушения при переселении жителей региона из ветхого аварийного жилья в новые дома в городе Шадринске. В частности, квартиры в новостройках находятся в ненадлежащем состоянии, зафиксированы протечки и отслоение штукатурки, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.
"При осмотре дома по улице Луначарского в Шадринске, сданного в эксплуатацию 11 августа 2017 года, зафиксированы протечки в местах сопряжения стен в четырех жилых помещениях. В доме по улице Гоголя, построенного в 2015 году, выявлены трещины и отслоение штукатурки на стенах. Поскольку гарантийный срок обслуживания данного дома на момент проверки не истек, обязательства по устранению недостатков возложены на застройщика", - говорится в сообщении.
По данным областной прокуратуры, застройщиком является предприятие "Уралхимзащита". "Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений", - отмечается в сообщении прокуратуры.
ТАСС пока не располагает комментарием департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.