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Прокуратура нашла нарушения при переселении из аварийного жилья в Курганской области

Новости Урала
22 августа, 13:33 UTC+3 ТАСС

В квартирах в новостройках зафиксированы протечки и отслоение штукатурки

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ТАСС, 22 августа. Прокуратура Курганской области выявила нарушения при переселении жителей региона из ветхого аварийного жилья в новые дома в городе Шадринске. В частности, квартиры в новостройках находятся в ненадлежащем состоянии, зафиксированы протечки и отслоение штукатурки, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"При осмотре дома по улице Луначарского в Шадринске, сданного в эксплуатацию 11 августа 2017 года, зафиксированы протечки в местах сопряжения стен в четырех жилых помещениях. В доме по улице Гоголя, построенного в 2015 году, выявлены трещины и отслоение штукатурки на стенах. Поскольку гарантийный срок обслуживания данного дома на момент проверки не истек, обязательства по устранению недостатков возложены на застройщика", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, застройщиком является предприятие "Уралхимзащита". "Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений", - отмечается в сообщении прокуратуры.

ТАСС пока не располагает комментарием департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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