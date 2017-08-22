Прокуратура нашла нарушения при переселении из аварийного жилья в Курганской области

ТАСС, 22 августа. Прокуратура Курганской области выявила нарушения при переселении жителей региона из ветхого аварийного жилья в новые дома в городе Шадринске. В частности, квартиры в новостройках находятся в ненадлежащем состоянии, зафиксированы протечки и отслоение штукатурки, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"При осмотре дома по улице Луначарского в Шадринске, сданного в эксплуатацию 11 августа 2017 года, зафиксированы протечки в местах сопряжения стен в четырех жилых помещениях. В доме по улице Гоголя, построенного в 2015 году, выявлены трещины и отслоение штукатурки на стенах. Поскольку гарантийный срок обслуживания данного дома на момент проверки не истек, обязательства по устранению недостатков возложены на застройщика", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, застройщиком является предприятие "Уралхимзащита". "Директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений", - отмечается в сообщении прокуратуры.

ТАСС пока не располагает комментарием департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.