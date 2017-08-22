Челябинский губернатор предложил авиакомпании "Ямал" стать базовой в аэропорту Челябинска

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ТАСС, 22 августа. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил авиакомпании "Ямал" стать базовым авиаперевозчиком в аэропорту Челябинска. Это предложение он озвучил во вторник на пресс-конференции в Челябинске.
"Мы хотели бы, чтобы авиакомпания "Ямал" стала базовой в нашем аэропорту. Переговоры с перевозчиком проходят достаточно позитивно. Компания предлагает нам межрегиональные перелеты. Мы обсуждаем компенсацию выпадающих доходов авиакомпании", - сказал глава региона.
Он назвал "Ямал" серьезной авиакомпанией, имеющей в своем распоряжении много новой техники. "Пока она базируется в Тюмени, но готова работать и с нами", - добавил Дубровский.
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО), выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet-100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.