Более десяти рейсов задержаны в Кольцове из-за тумана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Шесть рейсов на вылет и шесть рейсов на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Шесть рейсов отправлены из-за тумана на запасной аэропорт в Челябинск. Это самолеты из Москвы, Бургаса, Санкт-Петербурга, Сочи и Салоник. На вылет задержаны шесть бортов: это три самолета в Москву, два в Санкт-Петербург и один в Прагу", - сообщили там.
По данным пресс-службы, сейчас все самолеты, которые были посажены в Челябинске уже вернулись в Екатеринбург.