Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более десяти рейсов задержаны в Кольцове из-за тумана

Новости Урала
23 августа, 7:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, августа. /ТАСС

Шесть самолетов были отправлены из-за тумана на запасной аэропорт в Челябинск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Шесть рейсов на вылет и шесть рейсов на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Шесть рейсов отправлены из-за тумана на запасной аэропорт в Челябинск. Это самолеты из Москвы, Бургаса, Санкт-Петербурга, Сочи и Салоник. На вылет задержаны шесть бортов: это три самолета в Москву, два в Санкт-Петербург и один в Прагу", - сообщили там.

По данным пресс-службы, сейчас все самолеты, которые были посажены в Челябинске уже вернулись в Екатеринбург.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Парашюты вместо протезов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
10
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
4
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России
5
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама