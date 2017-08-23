Более десяти рейсов задержаны в Кольцове из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Шесть рейсов на вылет и шесть рейсов на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Шесть рейсов отправлены из-за тумана на запасной аэропорт в Челябинск. Это самолеты из Москвы, Бургаса, Санкт-Петербурга, Сочи и Салоник. На вылет задержаны шесть бортов: это три самолета в Москву, два в Санкт-Петербург и один в Прагу", - сообщили там.

По данным пресс-службы, сейчас все самолеты, которые были посажены в Челябинске уже вернулись в Екатеринбург.