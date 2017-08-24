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"МРСК Урала" в 2017 году увеличила выручку на 12% - до 39,7 млрд рублей

Новости Урала
24 августа, 9:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, августа. /ТАСС

За аналогичный период 2016 года прибыль предприятия составляла 35,4 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "МРСК Урала" опубликовала итоги за январь-июнь 2017 года по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), согласно которой ее выручка по состоянию на 30 июня составила 39,7 млрд рублей.

За аналогичный период прошлого года она составляла 35,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла с 980 млн рублей, до 3,7 млрд рублей. Операционные расходы компании по итогам шести месяцев составили почти 36,2 млрд рублей.

О компании

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

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Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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