Уральские школьники представят "умные" электростанции и систему очистки стоков водорослями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Участники проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ) представят проекты автономных электростанций для удаленных территорий и систему очистки сточных вод от ТЭЦ с помощью водорослей и другие разработки в рамках отбора в сочинский образовательный центр "Сириус". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Участники защитят выпускные проекты, над которыми они работали почти весь август. В частности, разработчики одного из проектов смоделировали для реально существующей деревни под Нижним Тагилом (Свердловская область) автономную электростанцию с частично возобновляемыми источниками энергии, которая адаптируется под погодные условия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще один проект, который будет презентован, - циклическая система очистки сточных вод от ТЭЦ с помощью водорослей. "Школьники предлагают расходовать тепло нагретых вод, к примеру, на возделывание сельхозкультур, очищать отработанную воду водорослями вместо сброса и охлаждения и сокращать расходы ТЭЦ", - пояснили там.

Оценивать работы будут члены экспертной комиссии. "Ожидается, что в ее состав войдут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, генеральный директор НПО Автоматики Андрей Мисюра и другие", - уточнили в пресс-службе.

Проектная смена проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ на проведение мероприятий по обновлению содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей при софинансировании УрФУ, правительства Свердловской области и Фонда содействия развитию УрФУ.

Ранее сообщалось, что 200 школьников примут участие в летних проектных сменах УрФУ, по итогам которых авторы лучших проектов будут приглашены на февральскую Уральскую проектную смену в "Сириус". На сменах ребята разрабатывают собственные проекты по различным направлениям, к примеру, "Нейронет и нейротехнологии", "Медицина будущего", "Конструирование технических систем и объектов", IT, "Космос. Земля. Навигация" и другие.