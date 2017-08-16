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Уральский центр для одаренных детей, созданный по модели "Сириуса", станет круглогодичным

Новости Урала
16 августа, 12:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, августа. /ТАСС

На круглогодичный режим работы планируется выйти к 2020 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Образовательный центр "Золотое сечение" в Свердловской области, который создан по модели сочинского "Сириуса", станет круглогодичным, сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора региона.

"К 2020 году мы хотим выйти на круглогодичную работу. В следующем году у нас будет проходить четыре смены: две академические и две проектные. Они отличаются по специфике: академическая смена - это больше лекции, семинары с педагогами, а все, что касается практических смен, - это уже непосредственно разработка проектов, возможность внедрения которых будет рассмотрена нашими промышленными корпорациями", - цитирует пресс-служба директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких.

3 августа Общество

На Урале открылся образовательный центр для одаренных детей по модели сочинского "Сириуса"

Первая академическая смена в центре открылась 1 августа, она пройдет до 21 августа. Участие в ней принимают почти 200 школьников в возрасте от 13 до 15 лет, которые пройдут подготовку по четырем направлениям: "Наука", "Спорт", "Искусство" и "Народные промыслы".

В департаменте добавили, что особенностью смены стало проведение интегрированных занятий, на которых школьники знакомятся с другими направлениями обучения. "Например, учащиеся по направлениям "Наука" и "Народные промыслы" познакомились с азами хоккея. В завершении смены по каждому из направлений будут представлены итоговые проекты, показательные выступления или выставки работ", - уточнили там.

О центре

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

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В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

На международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге была подписана дорожная карта по организации работы центра, в том числе по части поиска талантливых школьников. Также в планах - реализация программ повышения квалификации для педагогов, работающих с одаренными детьми, и организация дистанционного взаимодействия с "Сириусом".

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