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Власти Югры предложили снять ценз оседлости для оказания помощи обманутым дольщикам

Новости Урала
29 августа, 9:45 UTC+3 ТАСС

В настоящее время в реестре числится 82 человека, обманутых застройщиками

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ТАСС, 29 августа. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа предложило снять 15-летний ценз оседлости (время, которое должен прожить человек в регионе для получения социальных льгот) для оказания помощи обманутым дольщикам, сообщили во вторник в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В правительстве региона состоялось рабочее заседание экспертной группы по подготовке предложений для внесения изменений и дополнений в окружное законодательство. Важные поправки касаются защиты граждан, пострадавших от действий застройщиков на территории Югры. Одно из предложений связано со снятием 15-летнего ценза оседлости для возможности оказания помощи", - говорится в сообщении.

Специалисты департамента в беседе с корреспондентом ТАСС уточнили, что на данный момент, чтобы получить ряд социальных льгот, человеку необходимо прожить 15 лет на территории Югры. "Предлагается сделать так, что если человек стал участникам долевого строительства, а затем был обманут застройщиком, чтобы он не ждал 15 лет, а сразу мог получить социальную льготу", - сказали в департаменте.

По словам замгубернатора Югры Дмитрия Шаповала, важно, чтобы вероятность применения каждой законодательной инициативы была детально проработана.

"По цензу оседлости мы готовим нормативно-правовой акт и рекомендуем его принять, будем выносить его в установленном порядке в правительство. Кроме того, приняли в работу инициативу о возможности выкупа долей или предоставления субсидий гражданам, которые не подпадают ни под одну меру поддержки, и возможного обременения земельных участков для завершения строительства недостроенных объектов, включенных в реестр обманутых дольщиков", - цитирует департамент Шаповалова.

На данный момент в реестр обманутых дольщиков региона включены 82 человека по восьми проблемным объектам строительства.

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