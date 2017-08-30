Более четырех тысяч избирателей Урала воспользуются новым порядком голосования на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. жителей Свердловской области проголосуют 10 сентября на выборах главы региона по месту пребывания, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В этом году избирателей впервые избавили от необходимости ехать по месту регистрации за открепительным удостоверением и дали возможность проголосовать на удобном для них участке.

"С каждым днем растет количество избирателей, решившихся воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. О своем желании проголосовать по месту нахождения уже заявили 4,25 тыс. избирателей. При этом 3,89 тыс. человек обратились в территориальные избирательные комиссии, еще 360 заявлений поступило через отделы многофункционального центра", - говорится в сообщении.

Прием таких заявлений стартовал 26 июля и продлится до 4 сентября. "В случае, если у избирателя возникнут непредвиденные обстоятельства, когда за пять или меньше дней до голосования он узнает о срочном отъезде в пределах Свердловской области, то с 5 по 9 сентября он сможет написать специальное заявление. Но при этом возникает ряд ограничительных моментов: писать такое спецзаявление можно лишь на своем избирательном участке, расположенном по месту регистрации избирателя, а проголосовать можно будет на одном 258 участков, которые определены решением облизбирокма", - добавили в пресс-службе.

Ситуационный центр, который впервые заработал при облизбиркоме 6 июля, обработал 2,463 тыс. обращений. "Вопросы, которые поступают на "горячую линию", носят разносторонний характер - от узкоспециальных до социально- бытовых. В июле часто задавали вопросы о порядке и сроках предоставления уведомлений и экземпляра печатного издания о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь, а также полиграфические услуги кандидатам на выборах в единый день голосования. Сейчас самая злободневная тема - это вопросы о возможности досрочного голосования, о голосовании по месту нахождения", - уточнили в облизбиркоме.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек, прошли "муниципальный фильтр" и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").