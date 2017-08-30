На Урале закрыли два несанкционированных детских палаточных лагеря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура выявила два несанкционированных детских палаточных лагеря в Свердловской области. Всего там отдыхали 80 детей, сообщил в среду журналистам исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов несовершеннолетних Николай Сафронов.

"В ходе прокурорских проверок выявлены два несанкционированных палаточных лагеря для отдыха детей, расположенные в деревне Бекленищеве Каменского района у водопада реки Ревун и в деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа на берегу пруда. В результате принятых совместных мер с органами Управления Роспотребнадзора по региону деятельность лагерей была прекращена", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По данным областной прокуратуры, всего в двух лагерях отдыхало 80 детей. "Они не прошли согласование с Роспотребнадзором, государственным пожарным надзором. В них не было медицинских работников, снабжения питьевой водой, туалетов. Требования, необходимые для организации, где пребывают дети, не исполнялись", - пояснили ТАСС в пресс- службе ведомства.

Кроме того, как отметил заместитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрий Козловских, по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года на 60% выросла сумма штрафов для лагерей и предприятии, организующих питание.

"В 2016 году мы выписали 1367 протоколов на сумму 3,91 млн рублей детским лагерям, предприятиям, организующим питание, поставщикам продукции. В этом году выписано 1080 штрафов на 4,88 млн рублей, что примерно на 60% больше. Получается, что протоколов стало меньше, а сумма штрафов больше. Это все из-за более широкого применения технического законодательства, в нем суммы штрафов больше", - отметил он в беседе с корр. ТАСС.

Ранее в департаменте информационной политики губернатора региона сообщили, что в этом году в Свердловской области было увеличено финансирование летней оздоровительной кампании: на ее проведение из региональной казны и местных бюджетов было выделено свыше 1,8 млрд рублей, что больше, чем в 2016 году на 70 млн рублей.