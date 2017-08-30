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Избирательная кампания в Свердловской области идет без серьезных нарушений

Новости Урала
30 августа, 15:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС

Как сообщил председатель регионального избиркома Валерий Чайников, поступило 114 обращений и жалоб, из них 30 - по выборам губернатора, остальные - по выборам в органы местного самоуправления

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам губернатора Свердловской области проходит без серьезных нарушений. Об этом в среду сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

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"Серьезные нарушения - это те, которые влекут отмену регистрации [кандидата на выборах губернатора]. Таких нарушений не зафиксировано", - сказал Чайников.

Он отметил, что в облизбирком поступило 114 обращений и жалоб, из них 30 - по выборам губернатора, остальные - по выборам в органы местного самоуправления.

"Чаще всего сообщают о нарушении, по мнению заявителя, правил агитации. Мы оперативно рассматриваем и реагируем. По сведениям УМВД России по Свердловской области, на данный момент в органы внутренних дел поступило 87 сообщений по выборам губернатора и по местным выборам, к административной ответственности в виде штрафа в настоящее время привлечены четыре субъекта", - пояснил Чайников.

Досрочное голосование

Все 3 млн избирательных бюллетеней для проведения выборов свердловского губернатора уже отпечатаны и направлены на хранение в территориальные комиссии. Со 2 по 9 сентября досрочное голосование пройдет в труднодоступных и отдаленных местностях региона. В перечне таких территорий - несколько населенных пунктов, входящих в Гаринский городской округ, и поселок Таежный (Махневское муниципальное образование).

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"Согласовано и проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей на избирательных участках, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах и транспортное сообщение с которыми отсутствует. Такая норма будет действовать для населенных пунктов, расположенных в Артинском, Артемовском, Ачитском, Бисертском, Волчанском, Горноуральском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальных районах, Алапаевском муниципальном образовании, городских округах Верхотурский, Карпинск и Красноуфимск, поселке Чащино (Ленинский район Нижнего Тагила)", - уточнили в пресс-службе облизбиркома.

О выборах

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек, прошли "муниципальный фильтр" и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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