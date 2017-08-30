На Урале создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения за ходом выборов губернатора Свердловской области создан и будет работать в единый день голосования на площадке ситуационного центра Министерства общественной безопасности региона. Об этом в среду сообщил журналистам председатель облизбиркома Валерий Чайников на пресс- конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"По инициативе Уполномоченного по правам человека Свердловской области [Татьяны Мерзляковой], Общественной палаты и Ассоциации юристов региона впервые создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатора, технические решения найдены, организационные вопросы решаются", - сказал Чайников.

По его словам, 10 сентября в онлайн-режиме почти 800 избирательных участков Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска будут транслировать ход голосования.

Волонтеры и мобильная группа

"Идет подготовка волонтеров для этого центра, этим вопросом по просьбе Эллы Александровны Памфиловой (председателя ЦИК РФ - прим. ТАСС) занимается аппарат Уполномоченного по правам человека Свердловской области. Да и мы со своей стороны готовы предоставить наших ребят из молодежной избирательной комиссии, которые хорошо владеют избирательным правом", - добавил Чайников.

Волонтеры-наблюдатели будут смотреть трансляции и фиксировать замеченные ими возможные нарушения. "При этом процесс наблюдения будет связан с ситуационным центром избиркома. По звонку, запросу будет выводиться картинка с того или иного участка. Предусмотрено дежурство автомобилей, на которых мобильная правовая группа, в которую войдут члены центра общественного наблюдения и избиркома, смогут выехать для проверки в любую участковую избирательную комиссию", - сказал он.

По данным пресс-службы свердловского омбудсмена, в независимом пункте наблюдения за ходом выборов будет создана импровизированная студия, где журналисты будут обсуждать ход голосования с гостями центра общественного наблюдения. Планируется пригласить для беседы кандидатов в губернаторы, бывших и нынешних депутатов Законодательного собрания области, Государственной Думы, известных людей.

Прямая трансляция

"С веб-камеры, установленной в центре общественного наблюдения, будет вестись прямая трансляция на сайт избирательной комиссии Свердловской области, Уполномоченного по правам человека и любые другие заинтересованные площадки", - добавили в пресс-службе омбудсмена.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Об участии в них заявили 11 человек.

Прошли "муниципальный фильтр" и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").