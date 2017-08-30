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Двое жителей Новосибирской области получили по 9 лет по делу о поставке 55 кг наркотиков

Новости Урала
30 августа, 16:11 UTC+3 ТАСС

Осужденные были задержаны правоохранителями в ходе спецоперации в Тюмени 6 декабря 2016 года

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ТАСС, 30 августа. Тюменский областной суд приговорил двоих жителей Новосибирской области к девяти годам лишения свободы каждого за участие в межрегиональных поставках оптовых партий наркотиков. Всего по делу было изъято почти 55 кг синтетических наркотиков, сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

"Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирской области. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере". Суд приговорил их к девяти годам лишения свободы каждого, срок наказания они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года Тюменский районный суд приговорил жителя Новосибирска, который привлек к наркобизнесу своих знакомых и осуществлял вмести с ним межрегиональные поставки синтетических наркотиков, к 11 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, 2 декабря 2016 года группа, взяв более 5 кг наркотиков, из Новосибирска направилась в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск, где 3 декабря разложила их по тайникам. 5 декабря на территории Свердловской области они из тайника забрали свыше 37 кг синтетических наркотиков, которые должны были развезти по городам Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Омск, Абакан, Иркутск и Якутск.

6 декабря они прибыли в Тюмень, но при закладке наркотика в лесном массиве недалеко от автодороги в ходе спецоперации были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Всего по делу было изъято почти 55 кг синтетических наркотиков.

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