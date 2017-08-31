Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Екатеринбург вернется скрипка XVIII века, переданная Дмитрию Когану уральским меценатом

Новости Урала
31 августа, 7:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС

Решение о дальнейшей судьбе инструмента стоимостью 11 млн долларов пока не принято

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заслуженный артист РФ Дмитрий Коган со скрипкой Джузеппе Гварнери "Робрехт". 6 сентября 2011 года

Заслуженный артист РФ Дмитрий Коган со скрипкой Джузеппе Гварнери "Робрехт". 6 сентября 2011 года

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Скрипка работы итальянского мастера Джузеппе Гварнери "Робрехт" XVIII века стоимостью 11 млн долларов, которую скрипачу Дмитрию Когану передал в эксклюзивное пользование основатель компании "AVS Group", депутат Законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев, вернется в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

29 августа стало известно, что скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.

"В 2011 году Фонд поддержки уникальных культурных проектов им. Когана, учрежденный Валерием Савельевым вместе с Дмитрием Коганом, передал в эксклюзивное пользование российскому скрипачу легендарную скрипку "Робрехт" итальянского мастера XVIII века Джузеппе Гварнери. В ближайшее время инструмент из Москвы вернется в Екатеринбург", - сообщили там.

В пресс-службе компании отметили, что "решение по дальнейшей судьбе уникальной скрипки пока не принято".

Смотрите также
Дмитрий Коган

Биография Дмитрия Когана

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать - с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Захоронение мужчины, которое, по предварительным оценкам ученых, относится к III-II тыс. до н.э
5
В Челябинской области археологи обнаружили погребение на стоянке каменного века
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Динамический показ техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
11
Форум "Армия-2017" открылся на полигоне Свердловский под Екатеринбургом
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
3
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
4
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
5
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
6
В результате стрельбы в центре Москвы ранен один человек
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама