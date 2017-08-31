В Екатеринбург вернется скрипка XVIII века, переданная Дмитрию Когану уральским меценатом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Скрипка работы итальянского мастера Джузеппе Гварнери "Робрехт" XVIII века стоимостью 11 млн долларов, которую скрипачу Дмитрию Когану передал в эксклюзивное пользование основатель компании "AVS Group", депутат Законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев, вернется в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
29 августа стало известно, что скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
"В 2011 году Фонд поддержки уникальных культурных проектов им. Когана, учрежденный Валерием Савельевым вместе с Дмитрием Коганом, передал в эксклюзивное пользование российскому скрипачу легендарную скрипку "Робрехт" итальянского мастера XVIII века Джузеппе Гварнери. В ближайшее время инструмент из Москвы вернется в Екатеринбург", - сообщили там.
В пресс-службе компании отметили, что "решение по дальнейшей судьбе уникальной скрипки пока не принято".
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать - с оркестром в Большом зале Московской консерватории.
В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.