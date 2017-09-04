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Активисты ОНФ в 2017 году добились ликвидации около 3,6 тыс. нелегальных свалок в России

Новости Урала
4 сентября, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Проведено более 1 тыс. субботников, в которых приняло участие более 70 тыс. человек

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) с начала года добились ликвидации около 3,6 тыс. нелегальных свалок. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев.

"Около 12,4 тыс. объектов (обращений граждан на нелегальные свалки - прим. ТАСС) нами рассматривалось во всех регионах страны. Решено около 3,6 тыс. проблем, что превышает четверть от всех поступивших обращений", - сказал Гутенев.

По его словам, наиболее активно граждане обращают внимание на нелегальные свалки в Самарской области, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Тульской и Московской областях.

Гутенев отметил, что за время работы проекты проведено более 1 тыс. субботников, в которых приняло участие более 70 тыс. человек.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

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