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Более 2 млрд рублей направлено на исследования в УрФУ

Новости Урала
5 сентября, 9:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

На базе университета в этом году планируется создать шесть новых лабораторий УрФУ, Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) и Уральского отделения (УрО) РАН

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Одно из зданий Уральского федерального университета

Одно из зданий Уральского федерального университета

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей направлено на финансирование научных исследований в Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ). Эта сумма стала рекордной за все время существования вуза, сообщил во вторник ТАСС ректор университета Виктор Кокшаров.

"В этом году мы перешагнем за 2 млрд рублей в объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В прошлом году было 1,8 млрд рублей. Когда мы только создавали УрФУ на базе Уральского государственного технического университета и Уральского государственного университета, на два университета в 2010 году эта цифра не превышала 500 млн рублей". - сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно на 30% в год растет и количество публикаций исследователей вуза. "В этом году мы должны выйти за 2,3 - 2,4 тыс. публикаций. Это много по сравнению опять с теми же примерно 400 публикациями, которые были в начале", - уточнил Кокшаров.

Он добавил, что в этом году на базе университета планируется создать шесть новых лабораторий УрФУ, Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) и Уральского отделения (УрО) РАН. "У нас уже созданы три совместных лаборатории, которые финансируются государством с двух сторон - через министерство образования и науки и ФАНО. Мы обозначили перспективу создания еще шести. Среди них, например, лаборатория, связанная с химией органического синтеза, созданием новых лекарств, другая - с исследованием исторических процессов, изменением языка", - сказал ректор.

Соглашение между УрФУ, УрО РАН и ФАНО о создании совместных лабораторий было подписано в апреле 2016 года в Москве. Первая из них - это центр "Магнетизм и магнитные наноструктуры". Вторая - лаборатория "Высокотемпературные устройства для распределения электрохимической энергетики", где будут проводиться исследования топливных элементов, в том числе солнечных батарей. Третьей стала "Лаборатория физики климата и окружающей среды", сотрудники которой будут, помимо мониторинга и моделирования, исследовать влияние изменения климата на динамику таяния вечной мерзлоты в Западной Сибири.

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