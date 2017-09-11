Свердловский облизбирком пригласил "агентов влияния" поработать в избирательных комиссиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников пригласил "агентов влияния" поработать в избирательных комиссиях региона, чтобы понять, насколько это трудно.

"Я всех "агентов влияния" призываю прийти в избирательные комиссии Свердловской области, поработать и узнать, насколько это трудно. <…> Мы, например, иногда наблюдаем еще одну тенденцию, когда на избирательные участки приходят люди неподготовленные, малообученные, но с заготовками заявлений, жалоб, им иногда остается только время указать. И это тоже имеет место быть, к этому мы негативно относимся", - сказал Чайников журналистам в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Ранее в понедельник председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что оппозиция столкнулась с серьезными нарушениями во время избирательной кампании и самого единого дня голосования 10 сентября. По ее словам, против партии использовалась "технология внедрения агентов влияния", что наблюдалось в Свердловской области и Краснодаре.

В воскресенье в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев одержал победу, получив 62,16% голосов.