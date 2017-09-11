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Ни одна жалоба на выборах свердловского губернатора не подтвердилась

Новости Урала
11 сентября, 16:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

Выборы прошли в регионе без грубых нарушений и черных технологий, сообщил глава облизбиркома Валерий Чайников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ни одна жалоба, поступившая во время выборов губернатора Свердловской области в областную избирательную комиссию, не подтвердилась. Выборы прошли в регионе без грубых нарушений и черных технологий, сообщил в понедельник журналистам глава областного избиркома Валерий Чайников.

"К нам поступило 33 обращения, из них 10 жалоб по выборам губернатора Свердловской области и 23 - по выборам в органы местного самоуправления. Из них подтвердилось пять, нет ни одной подтвержденной жалобы, связанной с выборами губернатора", - сказал Чайников.

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Ранее он сообщил, что избирательная комиссия Свердловской области исправила ошибку, допущенную 10 лет назад, в отчестве одной из избирательниц. Также в списке избирателей присутствовала женщина, которая там не должна была находиться.

В воскресенье в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали, помимо врио главы региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"). Куйвашев лидирует, получив 62,16% голосов.

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