Мэр: инфраструктура Нижнего Тагила готова принять выставку вооружений Russian Arms Expo

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нижний Тагил (Свердловская область) готов принять возобновленную международную выставку вооружений Russian Arms Expo (RAE), сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС избранный глава города Сергей Носов (выборы прошли 10 сентября).

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что с 2018 года Russian Arms Expo может быть возвращена в Нижний Тагил. Он пообещал, что в следующем году в городе проведут специализированную выставку и крупную военно-промышленную конференцию.

"Еще не определен формат выставки. Но то, что в Тагиле, в городе оборонщиков, в Свердловской области, оборонной области, это мероприятие должно быть, - безусловно, с этим все согласятся. Прекрасная инфраструктура полигона Старатель создавалась не один год. Формат нам предстоит еще узнать, мы готовы активно поработать и принять мероприятие любого формата и масштаба", - сказал Носов.

По его словам, возвращение выставки вооружений в Нижний Тагил стало сюрпризом. "Я так же, как вы, услышал об этом 9 сентября на Дне танкиста. И это, действительно, был подарок, сюрприз на День танкиста", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил 24 марта 2017 года о переносе Russian Arms Expo в парк "Патриот" (Кубинка, Московская область), соответствующее распоряжение 15 июня 2017 года подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, утвердивший новое название: Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения - 2017". С нынешнего года мероприятие приурочено к международному военно-техническому форуму "Армия".

Russian Arms Expo проходила в 1999-2015 гг. в Нижнем Тагиле на базе полигона Старатель Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники федерального казенного предприятия "Нижнетагильский институт испытания металлов". С 2000 года выставка проводилась раз в два года, несколько раз меняла название. По данным организаторов, выставка входила в десятку крупнейших мировых салонов вооружения, ежегодно ее посещали более 20 тысяч человек.