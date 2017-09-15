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Пять из 16 домов обманутых дольщиков в Свердловской области достроят в 2017 году

Новости Урала
15 сентября, 14:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Глава региона подписал "дорожную карту" по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков на Среднем Урале

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Работы по возведению пяти проблемных домов завершат в Свердловской области до конца 2017 года. Опыт региона предлагают использовать при разработке законодательных механизмов по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков в России, сообщает в пятницу департамент информационной политики региона.

Всего, по данным ведомства, в области насчитывается 18 проблемных домов, однако два из них уже сданы в эксплуатацию.

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"Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал "дорожную карту" по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков региона. План-график мер на третий квартал был разработан региональным Министерством строительства и развития инфраструктуры и содержит информацию о 18 объектах незавершенного строительства. Причем два дома из этого списка уже заселены. Планируется, что до конца года будут сданы еще пять проблемных объектов", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что "дорожную карту" направили в Министерство строительства и ЖКХ РФ, чтобы опыт Свердловской области "был использован для разработки законодательных механизмов помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков".

"Свердловские власти, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством. Вместе с этим, все стороны процесса - и пайщики, и представители министерств - отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблемы", - пояснили в пресс-службе.

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге по инициативе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой пройдет митинг, посвященный долевому и паевому строительству. По данным аппарата свердловского омбудсмена, в нем примет участие избранный губернатор региона Куйвашев.

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