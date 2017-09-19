Цирк в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский цирк эвакуирован во вторник в связи с поступившим сообщением о минировании. Об этом ТАСС сообщил директор цирка Анатолий Марчевский.
"К нам поступило сообщение о минировании, сотрудники были эвакуированы. Хорошо, что у нас сегодня нет представлений", - сказал Марчевский. Он добавил, что животные также находятся в безопасности, не уточнив, проводилась ли их эвакуация.
Ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании эвакуирована администрация города Екатеринбурга. В пресс- службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что во вторник днем в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем криминального содержания.
Органы внутренних дел совместно с сотрудниками из регионального ФСБ проводят комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях. В силовых структурах отметили, что "на данном этапе утверждать, что людям грозит опасность, преждевременно, оснований для паники нет".