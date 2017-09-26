Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Антальи в Челябинск задерживается почти на сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Антальи в Челябинск должен был прилететь в понедельник, однако в челябинском аэропорту его ждут во вторник вечером, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Светлана Зубайдуллина.

"В челябинском аэропорту к прилету рейса из Антальи все готово. Мы ждали его еще вчера в 22:30 местного времени (20:30 мск), но он не прилетел. Ждем его сегодня в 21:40 местного времени (19:40 мск)", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба "ВИМ-Авиа" по поводу задержек рейсов приносит всем пассажирам извинения и сообщает, что в авиакомпании сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. Компания принимает все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.

Ранее со ссылкой на источник в авиационных кругах ТАСС сообщил, что более 30 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" отменены, в аэропортах за пределами РФ остаются более 2 тыс. человек.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ- Авиа" находится под контролем Минтранса. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Авиакомпания обязалась перевезти более 200 тыс. пассажиров до конца года. Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.