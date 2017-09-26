Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Антальи в Челябинск задерживается почти на сутки

Новости Урала
26 сентября, 12:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В челябинском аэропорту самолет ждут во вторник вечером

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Антальи в Челябинск должен был прилететь в понедельник, однако в челябинском аэропорту его ждут во вторник вечером, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Светлана Зубайдуллина.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
© Юрий Смитюк/ТАСС

"ВИМ-Авиа" объявила о заморозке финансирования

СК возбудил дело в связи с задержками рейсов "ВИМ-Авиа"

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"В челябинском аэропорту к прилету рейса из Антальи все готово. Мы ждали его еще вчера в 22:30 местного времени (20:30 мск), но он не прилетел. Ждем его сегодня в 21:40 местного времени (19:40 мск)", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба "ВИМ-Авиа" по поводу задержек рейсов приносит всем пассажирам извинения и сообщает, что в авиакомпании сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. Компания принимает все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров.

Ранее со ссылкой на источник в авиационных кругах ТАСС сообщил, что более 30 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" отменены, в аэропортах за пределами РФ остаются более 2 тыс. человек.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ- Авиа" находится под контролем Минтранса. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Авиакомпания обязалась перевезти более 200 тыс. пассажиров до конца года. Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Три человека погибли в ДТП на трассе "Урал" в Челябинской области
9
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции
Администрация Екатеринбурга во время эвакуации
7
Администрация Екатеринбурга эвакуирована из-за сообщения о минировании
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама