Прокуроры в Югре взяли на контроль расселение вагон-городков в округе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Прокуроры нескольких населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры взяли на контроль расселение вагон-городков в регионе, жители которых обратились на "Прямую линию" к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе прокуратуры округа, которая завершила проверку после обращений к главе государства.

Жители вагон-городков из Нягани в ходе "Прямой линии" обратились президенту с вопросом о расселении. Путин отметил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, поэтому не попадают под программу аварийного жилья, и поручил ускорить решение вопроса, отметив, что средства на это выделены.

"Обратившаяся в ходе "Прямой линии" жительница Нягани в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, не состоит, в связи с чем оснований для принятия мер реагирования нет. Несмотря на это, прокуроры Мегиона, Нижневартовска, Пыть-Яха, Нефтеюганского, Югорского, Березовского районов приняли меры прокурорского реагирования в рамках проверки исполнения мероприятий государственной программы по переселению граждан из приспособленных для проживания строений", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ вагон-городки не относятся к жилым помещениям, так как на них отсутствуют заключения о пригодности для проживания, землеотводы, технические паспорта. Поэтому проживающие там граждане не имеют возможности участвовать в приватизации данного жилья, получать льготы по коммунальным услугам и другие меры соцподдержки.

"С 1 января 2012 года по 1 сентября 2017 года количество приспособленных для проживания строений в Югре сократилось на 4573 строения и составило 5425 единиц. На реализацию указанного направления в июле 2017 года принято решение о выделении почти 2 млн рублей, а к расселению запланировано 755 семей из 720 приспособленных для проживания строений", - добавили в пресс-службе.

Ранее в среду глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил журналистам, что механизм расселения жителей вагон-городков будет готов до конца 2018 года, и туда же планируется "погрузить" поручение Путина о расселении из вагон-городков. Он отметил, что главная сложность решения этого вопроса заключается в том, что не все такие городки юридически являются жильем, но этот вопрос прорабатывается.