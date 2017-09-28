Ущерб от пожара в кинотеатре "Космос" в Екатеринбурге составил 20 млн рублей

Во время тушения пожара в кинотеатре "Космос". 4 сентября 2017 года © МЧС России по Свердловской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга подсчитали предварительный ущерб от действий мужчины, который 4 сентября протаранил на автомобиле киноконцертный комплекс "Космос". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:42'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:42'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество © Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области/ТАСС

"Ущерб от инцидента составил около 20 млн рублей. Точную сумму пока назвать невозможно, потому что наши финансисты считают сметы", - пояснил собеседник агентства.

Находящийся в муниципальной собственности киноконцертный комплекс "Космос" загорелся в Екатеринбурге 4 сентября. Из здания спасли пять человек, в результате инцидента никто не пострадал. По данным властей региона, пожар начался после того, как автомобиль УАЗ врезался во входные двери кинотеатра.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Полицейские задержали злоумышленника в тот же день. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его на два месяца.