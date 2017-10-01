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Установлена личность подозреваемой в "минировании" жилого дома в Екатеринбурге

Новости Урала
1 октября, 17:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, октября. /ТАСС

Женщина 1987 года рождения созналась, что все действия совершала осознанно

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Полицейские установили личность подозреваемой, которая сообщила о "минировании" жилого дома в Екатеринбурге. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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"Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, которая сегодня ночью сообщила об обнаружении опасного предмета", - сказали в пресс-службе областного главка.

По данным полиции, женщина 1987 года рождения намеренно звонила в хостел, чтобы отомстить полицейским. "Будучи в нетрезвом состоянии, она решила отомстить сотрудникам полиции, потому что те привлекли ее подругу к административной ответственности, и позвонила в хостел с подобным сообщением. Она созналась, что все действия совершала осознанно", - пояснили в пресс-службе главка.

Подозреваемая дважды за день "минировала" один и тот же дом. Ночью в воскресенье жильцы дома были эвакуированы из-за сообщения о якобы минировании. Тогда звонок поступил в хостел, находящийся в здании. "Примерно в 12:45 (10:45 мск) она повторного позвонила в хостел и сообщила о нахождении опасного предмета. В результате проверки, ничего обнаружено не было", - уточнили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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