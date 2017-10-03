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В Троицке 19 тыс. жителей до сих пор не получили тепло

Новости Урала
3 октября, 12:03 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Прокуратура Челябинской области начала проверку

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту срыва начала отопительного сезона в городе Троицке, где до сих пор нет отопления, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в Троицке, где нарушаются права 19 тыс. граждан и в Красноармейском районе, где без тепла остаются пять населенных пунктов. Работники аппарата прокуратуры области выехали в Троицк и Красноармейский район для принятия исчерпывающих мер реагирования для ликвидации аварийной ситуации. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и уголовно-правового характера", - говорится в сообщении прокуратуры.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился принять все необходимые меры для старта отопительного сезона в Троицке.

По данным пресс-службы администрации Троицка, начало отопительного сезона в центральной части города затягивается из-за конфликта двух организаций: теплоснабжающего ООО "Перспектива" и теплосетевого АО "ТЭК". С 1 июня 2017 года в Троицке произошла смена единой теплоснабжающей организации с АО "ТЭК" на ООО "Перспектива". Сети, которые ЗАО должно было в добровольном порядке сразу же передать "Перспективе", пришлось забирать через суд. Это затянуло процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), утром во вторник в Челябинской области наблюдалась холодная погода, в большинстве районов прошли дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах - гололедица. В ночь на вторник температура воздуха в регионе опускалась до минус 8 градусов.

Троицк - город на юге Челябинской области, население - порядка 75 тыс.

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