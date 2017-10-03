В Троицке 19 тыс. жителей до сих пор не получили тепло

Объем перевалки "Ростерминалугля" за 9 месяцев 2017 г. превысил объем перевалки в 2016 г.Транспорт 3 октября, 13:01
Суд огласит приговор экс-главе Российской федерации баскетбола Аникеевой 23 октябряПроисшествия 3 октября, 12:59
Ученые обнаружили на Солнце фигуру в форме сердцаКосмос 3 октября, 12:57
Кремль надеется, что посол Хантсман внесет свой вклад в реставрацию отношений РФ и СШАПолитика 3 октября, 12:42
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоенияНаука 3 октября, 12:28
Власти Москвы завершили формирование списка домов по программе реновацииОбщество 3 октября, 12:28
Военные России и Пакистана уничтожили условных боевиков на учениях в горах КавказаАрмия и ОПК 3 октября, 12:24
Все дома и социальные объекты Москвы подключили к отоплениюОбщество 3 октября, 12:16
Клуб КХЛ "Югра" подписал контракт с вратарем ШарыченковымСпорт 3 октября, 12:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту срыва начала отопительного сезона в городе Троицке, где до сих пор нет отопления, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Наиболее сложная ситуация сложилась в Троицке, где нарушаются права 19 тыс. граждан и в Красноармейском районе, где без тепла остаются пять населенных пунктов. Работники аппарата прокуратуры области выехали в Троицк и Красноармейский район для принятия исчерпывающих мер реагирования для ликвидации аварийной ситуации. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, допустивших срыв отопительного сезона, в том числе и уголовно-правового характера", - говорится в сообщении прокуратуры.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился принять все необходимые меры для старта отопительного сезона в Троицке.
По данным пресс-службы администрации Троицка, начало отопительного сезона в центральной части города затягивается из-за конфликта двух организаций: теплоснабжающего ООО "Перспектива" и теплосетевого АО "ТЭК". С 1 июня 2017 года в Троицке произошла смена единой теплоснабжающей организации с АО "ТЭК" на ООО "Перспектива". Сети, которые ЗАО должно было в добровольном порядке сразу же передать "Перспективе", пришлось забирать через суд. Это затянуло процесс подготовки теплотрасс к отопительному периоду.
По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), утром во вторник в Челябинской области наблюдалась холодная погода, в большинстве районов прошли дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах - гололедица. В ночь на вторник температура воздуха в регионе опускалась до минус 8 градусов.
Троицк - город на юге Челябинской области, население - порядка 75 тыс.