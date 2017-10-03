С 14 декабря запустят беспересадочное ж/д сообщение между Челябинском и Владивостоком

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Южно-Уральский филиал АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 14 декабря запустит беспересадочное железнодорожное сообщение между Челябинском и Владивостоком. Об этом во вторник сообщает отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
"С 14 декабря Южно-Уральский филиал АО "ФПК" назначает беспересадочные вагоны сообщением Челябинск - Владивосток. Они будут курсировать по четным числам отправлением из Челябинска с поездами № 12/11 "Челябинск - Омск" и № 128 "Адлер - Красноярск". В Омске беспересадочные вагоны будут прицеплять к фирменному поезду № 2/1 "Россия" сообщением Москва - Владивосток, которым они будут следовать до конечной станции", - говорится в сообщении.
Сотрудник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Южно-Уральской железной дороги Мария Глебова рассказала ТАСС, что сейчас прямого сообщения между городами нет.
"Раньше оно было, но его прекратили из-за отмены ряда транзитных поездов. Теперь вернули, так как оно пользуется спросом", - пояснила собеседница агентства.