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Арбитражный суд Свердловской области эвакуирован

Новости Урала
5 октября, 9:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, октября. /ТАСС

Причины эвакуации в учреждении не называют

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области эвакуированы из здания. Об этом сообщила в четверг ТАСС сотрудница пресс-службы инстанции.

"Всех посетителей и сотрудников суда эвакуировали. По причинам пока сказать ничего не могу", - сказала собеседница агентства.

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