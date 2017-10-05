Арбитражный суд Свердловской области эвакуирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области эвакуированы из здания. Об этом сообщила в четверг ТАСС сотрудница пресс-службы инстанции.

"Всех посетителей и сотрудников суда эвакуировали. По причинам пока сказать ничего не могу", - сказала собеседница агентства.