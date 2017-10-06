Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил уголовное дело по факту избиения фельдшеров скорой помощи в Югре

Новости Урала
6 октября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Как сообщили в ведомстве, на вызове пьяный мужчина не давал медикам покинуть квартиру и нанес побои

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения двух женщин- фельдшеров скорой помощи в Нефтеюганске (Югра). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение о применении физического насилия в отношении двух женщин-фельдшеров, прибывших на вызов в одну из квартир Нефтеюганска для оказания помощи женщине. В связи с тем, что факты насилия в отношении медицинских работников находятся под особым вниманием следственных органов СКР, перед прокурором был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей Нефтеюганского межрайонного следственного отдела", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо женщины, которой была оказана медпомощь, в квартире находился пьяный мужчина, который не давал медикам покинуть квартиру, после этого они вызвали полицию.

"После этого, используя малозначительный повод, мужчина нанес фельдшерам побои. По факту произошедшего следователями СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи УК РФ "Побои", - резюмировали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
5
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама