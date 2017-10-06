СК возбудил уголовное дело по факту избиения фельдшеров скорой помощи в Югре

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения двух женщин- фельдшеров скорой помощи в Нефтеюганске (Югра). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение о применении физического насилия в отношении двух женщин-фельдшеров, прибывших на вызов в одну из квартир Нефтеюганска для оказания помощи женщине. В связи с тем, что факты насилия в отношении медицинских работников находятся под особым вниманием следственных органов СКР, перед прокурором был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователей Нефтеюганского межрайонного следственного отдела", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо женщины, которой была оказана медпомощь, в квартире находился пьяный мужчина, который не давал медикам покинуть квартиру, после этого они вызвали полицию.

"После этого, используя малозначительный повод, мужчина нанес фельдшерам побои. По факту произошедшего следователями СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи УК РФ "Побои", - резюмировали в ведомстве.