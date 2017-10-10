Синоптики прогнозируют на территории Югры сильный ветер со снегопадом и дождем

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сильный ветер со снегопадом и дождем. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информируют о том, что в ближайшие сутки на территории Югры местами ожидаются дожди с мокрым снегом, ветер порывами до 12-17 метров в секунду", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, информация о неблагоприятных погодных явлениях направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные ведомства и на объекты инфраструктуры. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных происшествиях - авариях на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.

"Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций… Никогда не стойте под балконами", - резюмировали спасатели.