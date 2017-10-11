Более 3 тысяч ракетчиков привлечены к учениям Тагильской дивизии РВСН с комплексами "Ярс"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командно-штабные учения начались в Свердловской области с Тагильской ракетной дивизией, вооруженной ракетным комплексом "Ярс". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В общей сложности в учениях примут участие более трех тысяч военнослужащих, будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, включая около 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты", - уточнили в военном ведомстве.

В ходе учений планируется отработать широкий круг задач и вводных, в том числе по приведению частей в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, отражению ударов высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления.

В маневрах также будут отрабатываться вопросы маскировки ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения. Планируется широкое применение авиации.

Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет задействовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков. Для имитации диверсионно-разведывательных групп противника на учения привлекаются подразделения спецназа.

Ранее на территории Центрального военного округа прошли учения с Новосибирской ракетной дивизией, также переоснащенной на "Ярсы".