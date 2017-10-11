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На Урале число возбужденных ФАС дел из-за нарушений в рекламе выросло в 2017 году на 64%

Новости Урала
11 октября, 15:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, октября. /ТАСС

Уральцы стали чаще обращаться в ведомство с просьбами проверить рекламу на соответствие законодательству.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Количество возбужденных дел из-за нарушений в сфере рекламы в Свердловской области выросло на 64% за шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сумма выписанных предприятиям штрафов составила 2,4 млн рублей, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя регионального управления федеральной антимонопольной службы УФАС Сергей Волков.

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"Возбуждено 111 административных дел по статьям "Нарушения законодательства о рекламе", "Невыполнение в срок законного предписания" и "Непредставление информации". По итогам рассмотрения 38 дел наложены штрафы на сумму 2,4 млн рублей и взыскано 1,3 млн рублей. По 73 делам вынесены предупреждения малым и средним предпринимателям. <…> За шесть месяцев 2017 года количество возбужденных дел выросло на 64%", - сказал Волков.

По его словам, в этом году уральцы стали чаще обращаться в ведомство с просьбами проверить рекламу на соответствие законодательству. "У нас сложился определенный круг заявителей, который борется за чистоту рекламного пространства, также идет постоянное взаимодействие с родительскими комитетами <…> За шесть месяцев 2017 года было подано 264 жалобы, что на 30% больше, чем за первые полгода 2016 года", - уточнил Волков.

Он добавил, что самыми распространенным нарушением в сфере рекламы в регионе является смс-рассылка, на долю которой приходится 35% всех нарушении. "Далее идут нарушения, касающиеся недостоверности рекламы - 23,7%, а также рекламы финансовых услуг без указания лица, которое будет оказывать данную деятельность - 9,2%", - резюмировал Волков.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году региональное отделение ФАС возбудило 192 дела. Из них 40% составили дела по смс-рассылкам. Из общего количества - 7% дел по неэтичной рекламе, часть из них - это реклама массажных салонов - 17 дел, еще 4 дела за рекламу услуг, которые запрещены.

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